В Нефтеюганске обсудили эскиз памятника для бойцов СВО

В Нефтеюганске этим летом в центральной части города возле КЦ «Обь» установят памятник бойцам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В мае администрация города рассмотрела предварительный эскиз будущего памятника.

По задумке ИИ Кривенко монумент станет не просто архитектурным объектом, а символом памяти, благодарности и скорби. Он будет напоминать каждому о подвиге тех, кто отдал жизнь за Отечество.

- В эскизе будут отражены ключевые идеи: мужество и стойкость защитников, единство и взаимовыручка на поле боя, вечная память и благодарность потомков. В нём есть и мощь, и скорбь, и вера в то, что подвиг не будет забыт. Особенно тронуло, как художник передал дух товарищества - будто солдаты стоят в одном ряду даже сейчас, – рассказал в соцсетях глава Нефтеюганска Юрий Чекунов.

В настоящее время сотрудники ООО «РН Юганскнефтегаз» активно работают над созданием проекта памятника. Кроме того, Министерством обороны РФ разработаны рекомендации по установке монументов для проведения прощальных панихид. В Нефтеюганске с инициативой установки мемориала для прощания с погибшими бойцами выступили сотрудники МКУ «Реквием», которые готовы установить монумент за счёт собственных средств.