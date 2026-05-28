Энергетики проконтролируют электроснабжение 255 пунктов сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Тюменском макрорегионе

Энергетики подготовили электросетевой комплекс к проведению ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут с 1 июня по 9 июля. Специалисты системообразующей сетевой организации обеспечат надежное электроснабжение 255 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего в 2026 году в Тюменском макрорегионе выпускные экзамены сдадут порядка 80 тысяч девятиклассников и одиннадцатиклассников. В преддверии ЕГЭ и ОГЭ специалистами «Россети Тюмень» разработаны резервные схемы электроснабжения образовательных учреждений. Энергетики проводят дополнительные осмотры энергообъектов, а на подстанциях, обеспечивающих подачу электроэнергии ППЭ, на период итоговой аттестации приостановят проведение плановых эксплуатационных работ и оперативных переключений.

В режиме повышенной готовности будут находиться 200 бригад, в составе 909 энергетиков и 408 единиц спецтехники. В случае необходимости будут задействованы 86 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 15,7 МВт. Для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий энергетики осуществляют взаимодействие с местными властями, а также сотрудниками МЧС и МВД России.