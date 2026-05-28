Полицейские Югры взыскали с должников 560 тысяч рублей

Больше всего нарушителей ПДД проживает в Нижневартовске, Сургуте и в Нефтеюганске Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках акции полицейские взыскивали долги по административным штрафам. Сотрудниками полиции составлено 290 административных протоколов «Уклонение от исполнения административного наказания».

В полиции напоминают, что по данной статье должнику придется оплатить штраф в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. То есть, если штраф составлял 1500 рублей, но не был оплачен вовремя, то придется заплатить уже 3 тысячи рублей. Часто случается так, что у одного нарушителя накапливаются десятки штрафов. На этот раз полиция взыскала почти 560 тысяч рублей штрафов.

Больше всего нарушителей ПДД проживает в Нижневартовске, Сургуте и в Нефтеюганске.

В рамках рейда, полицейские выявили 60 иностранцев, незаконно работающих России. Полиция Югры призывает граждан оплачивать штрафы вовремя.