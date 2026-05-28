Команда из Сургутского района выступит на чемпионате России по фиджитал-спорту

Команда из Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примет участие в чемпионате России по фиджитал-спорту. Мероприятие состоится на площадке «Сириуса» в Сочи. Путевку на чемпионат ребята получили после блистательной победы на чемпионате УрФО.

- Представители муниципальной школы «Центр цифровых видов спорта» успешно выступили на чемпионате УрФО по фиджитал-спорту в Екатеринбурге. Спортсмены заняли весь пьедестал в дисциплине «ритм-симулятор». Тройка победителей - Софья Гринберг (золото), Дарья Шеттле (серебро) и Анастасия Агафонова (бронза) - отправится на чемпионат России. Он состоится осенью на объектах федеральной территории «Сириус» в Сочи, - рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Ранее сургутская команда на фестивале «Фиджитал Урал» в Челябинске завоевала второе место в фиджитал-футболе. Состязания шли среди 24 спортивных коллективов. В дисциплине «ритм-симулятор» в категории «профессионалы» лучшими стали Анастасия Агафонова и Дарья Шеттле. Они завоевали второе и третье места, первое среди «новичков-любителей» у Камрана Абдуллаева.

Сургутский район стал первым муниципалитетом в Югре, где начали развивать цифровые виды спорта. В 2017 году глава района Андрей Трубецкой поддержал идеи молодежи. Вскоре стали открываться первые киберклассы и прошли первые турниры по киберспорту.

Директором Центра цифровых видов спорта, чьи сотрудники участвуют в разработке методических пособий и образовательных программ для всей федерации, Артем Щепотьев был назначен советником по научно-методическим вопросам президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта. В школах поселений Сургутского района открываются филиалы Центра, а программу допобразования «Функционально-цифровое двоеборье» внедряют в 59 регионах РФ.

- Всю деятельность, которая формирует новые правила спорта, дисциплины, судейский корпус, научное обоснование деятельности федерации, буду курировать я. Для Сургутского района прежде всего это позволит стать площадкой апробации гипотез и идей, которые будут выдвигаться на всероссийский уровень. Благодарю главу Сургутского района Андрея Трубецкого за поддержку всех идей и начинаний, которые сейчас дают такие огромные результаты, в том числе и на федеральном уровне, - отметил Артем Щепотьев.

Андрей Трубецкой добавил, что скоро Сургутский район вновь примет два масштабных мероприятия по фиджитал-спорту.

- В июне в Барсово разыграют Кубок главы Сургутского района и Кубок России по фиджитал-спорту. В этом же месяце при поддержке Центра цифровых видов спорта Сургутского района в Ханты-Мансийске пройдет Кубок IT-форума стран БРИКС и ШОС по фиджитал-спорту, - резюмировал глава.