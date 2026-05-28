В Сургуте высадили 15 яблонь сорта Роялти с пурпурными цветами

Фото: администрация Сургута

Небольшое зеленое пространство по проезду Советов и на Площади Советов в Сургуте украсили 15 яблонь сорта Роялти. Эти деревца весной цветут красивыми пурпурными цветами, которые заметны издалека. Красота неописуемая. После того, как яблоня отцветет, появятся завязи в виде обычных ранеток. Сорт Роялти является декоративным. Большую часть сезона листва деревца остается ярко-пурпурной. Смотрится это необычно.

- Дерево красивое и, что важно для нашего климата, хорошо переносит холода и заморозки, – отметил в своих социальных сетях глава Сургута Максим Слепов, который принял участие в высадке яблонь.

Всего в этом сезоне в Сургуте высадят более 300 саженцев деревьев и кустарников на девяти локациях. Город украсят яблони, сирень, клёны, пузыреплодники, спиреи и другие растения.