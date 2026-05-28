В Сургуте суд запретил водителю управлять автомобилем из-за 33 неоплаченных штрафов ГИБДД

Сургутский районный суд ограничил водителя в праве управления транспортными средствами из-за 33 неоплаченных штрафов ГИБДД. Общая сумма задолженности превысила 10 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», у судебного пристава-исполнителя на сургутянина находится 33 исполнительных производства из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Все эти производства были объединены в единое сводное исполнительное производство. Однако водитель не спешил оплачивать долги.

Тогда суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения требований взыскателя. Сургутянину временно запрещено управлять транспортными средствами пока он не оплатит все штрафы и исполнительный сбор по ним.