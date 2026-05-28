МЧС предупреждает жителей Урая и Кондинского района о грозе и сильном ветре

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре предупреждает жителей города Урая и Кондинского района об ухудшении погодных условий днем 29 мая.

Согласно прогнозу синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 29 мая местами в Кондинском районе и Урае пройдет сильный дождь с грозой и сильными порывами ветра до 18 метров в секунду. В таких случаях возможно падение деревьев, могут пострадать кровли зданий и другие плохо закрепленные объекты. также возможно нарушение подачи электричества из-за аварий.

МЧС Югры напоминает:

- обходи шаткие строения и линии электропередач;

- будь внимателен на дорогах, соблюдай скоростной режим и дистанцию;

- при возникновении происшествия сообщи по номеру «112».