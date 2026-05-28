Прокуратура начала проверку по факту бродячих собак в Радужном

Прокуратура города Радужного организовала проверку по публикации в СМИ о
беспризорных животных на территории города.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, мониторинг ситуации со стаями бродячих собак, которые проявляют агрессию к людям, в городе, был установлен. Животные представляют опасность для жителей.
Ведомство даст оценку исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными
животными, а также иных уполномоченных органов и организаций.