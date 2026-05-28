В ближайшие выходные в Югру придет небольшое похолодание и дожди

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

Последние дни мая 2026 года будут более прохладными, чем в начале недели. Если 27 мая в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре воздух местами прогрелся до +32 градусов, то уже в воскресенье максимальная температура будет не выше +23 градусов. Небольшое падение температуры югорчане заметили уже сегодня, 28 мая. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

В пятницу, 29 мая, в округе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха +11...+16 градусов, местами +3...+8 градусов. Днем тоже местами кратковременный дождь, в Кондинском районе дождь, местами сильный. В отдельных районах разбушуется гроза. Ветер восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +19...+24 градусов, местами будет всего +11...+16 градусов.

В субботу, 30 мая, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 4-9 метров в секунду, днем юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, местами +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется не выше +17...+22 градусов.

В воскресенье, 31 мая, облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный ночью 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +9...+14 градусов, местами +3...+8 градусов. Днем установится комфортная температура +18...+23 градуса, местами +12...+17 градусов.