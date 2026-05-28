Появились подробности гибели девочки на реке Конда в Югре

Появились подробности гибели 13-летней девочки в реке Конда рядом с причалом поселка Междуреченский в Кондинском районе 27 мая.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в тот день четверо детей без сопровождения взрослых пошли купаться на реку Конда. Одна из девочек прыгнула с баржи в воду, но течение ее потянуло на глубину. Подружки попытались спасти ее, но не смогли - девочка утонула. В настоящее время проводятся поисковые работы ее тела. На место происшествия выехал

прокурор района Антон Якименко. Проводится доследственная проверка, которая находится на контроле надзорного ведомства.

- Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах общего пользования, а также в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – сообщили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на водных объектах Югры произошло два происшествия с детьми. Так, в Нижневартовске на набережной реки Обь мальчик 2015 года рождения упал в воду. Его спасли очевидцы, он доставлен в больницу. В Кондинском районе утонула девочка 2012 года рождения.

В 2025 году на водных объектах Югры было зарегистрировано 8 происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых погибли 3 детей, тело одного ребёнка остаётся ненайденным, ещё 8 детей были спасены.

В МЧС России по ХМАО-Югре напоминают, что за купание в запрещённых местах и нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрена административная ответственность. Кроме того, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.