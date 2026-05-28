В Урае иностранца за наркотики приговорили к 7 годам тюрьмы

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Урайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении

иностранца. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в январе 2026 года мигрант купил наркотики у неизвестного, которые расфасовал и разложил по тайникам-закладкам на территории Урая. В момент создания закладок он и был задержан полицейскими. Наркотики синтетического происхождения были изъяты из оборота.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.