28 мая 2026 6:39

Певцы из «Битвы хоров» споют в городском парке Советского

Нина БАРИНОВА
Фото: группа Ларго

Жителей и гостей Советского Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 31 мая в городком парке ждет выступление группы Ларго - российского вокального коллектива. Визитной карточкой группы является исполнение духовных песен и псалмов, трогающее самые глубокие струны души, отмечает администрация Советского.

Ларго стала известна благодаря участию в проекте под руководством Олега Газманова, победе в телепроекте «Битва хоров». Солисты являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, лауреаты премии «Имперская Культура», почётные командиры ордена «Золотая Звезда Достоевского» за вклад в укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Выступление коллектива станет заключительным мероприятием проекта храма Вознесения Господня «Пасхальный звон колоколов» (победитель гранта Губернатора Югры). Вход бесплатный. 6+