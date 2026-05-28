Оштрафован директор фирмы из Сургута, который скрыл от налоговой 19 млн рублей

Штраф в полмиллиона рублей заплатит директор фирмы

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении директора фирмы из Сургута. Мужчина признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с декабря 2023 по август 2024 г.г., директор организации, точно зная о задолженности по уплате налогов, скрыл 19 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. После возбуждения уголовного дела, директор закрыл долги перед налоговой, поэтому суд оштрафовал его на полмиллиона рублей.