НовостиПроисшествия28 мая 2026 5:22

В Нижневартовске в ДТП с 2 авто пострадали 2 пассажира

Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека, произошло 27 мая в Нижневартовске. На перекрестке столкнулись два автомобиля.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 07:39 на улице Чапаева 50-летний водитель за рулем Toyota при повороте налево на регулируемом перекрестке там, где это запрещено, не пропустил KIA, управлял которым 21-летний водитель. В итоге оба водителя получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 - получили травмы.

Задержано 11 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 69 водителей.