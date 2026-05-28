Полицейские Сургута выявили более 40 сайтов с экстремистскими материалами

Полицейские Сургута регулярно мониторят интернет пространство и выявляют противоправный контент. С начала 2026 года ими было обнаружено более 40 сайтов, пропагандирующих идеи, запрещённые законодательством Российской Федерации. Вся информация передана в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для принятия мер по блокировке ресурсов.

- Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что основная аудитория подобных интернет площадок - молодёжь. Из за правовой неграмотности, неопытности или простого любопытства молодые люди могут быть вовлечены в противоправную деятельность, подвергая себя серьёзным рискам, – отметили в УМВД по ХМАО-Югре.

Помимо мониторинга Сети, сургутские полицейские регулярно проводят просветительские мероприятия для подростков: профилактические беседы, лекции в школах и колледжах.