Последний звонок прозвенел для 2299 выпускников Сургутского района

Во всех школах Сургутского района прошли торжественные выпускные линейки. В этом году 9 и 11 классы окончили 2 299 ребят. С 1 июня у ребят начнутся итоговые экзамены, после успешной сдачи которых, они получат аттестаты за 9 и 11 классы.

- Последний звонок прозвучал для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Всего в этом году выпускаются 2 299 ребят. До конца мая они будут готовиться к основному и единому государственным экзаменам, – рассказал в соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Девятиклассники приступят к сдаче ОГЭ со 2 июня. По 9 июля испытания знаний пройдут 1733 ученика девятых классов. Чаще всего ребята выбирают географию, информатику и обществознание. Еще 110 выпускников участвуют в окружном проекте по повышению доступности среднего профобразования.

- ЕГЭ в этом году сдают 566 учеников 11-х классов. Для них экзаменационный период продлится с 1 по 25 июня, 8 и 9 июля предусмотрены резервные дни для пересдачи. В топ дисциплин по выбору у старших выпускников вошли профильная математика, обществознание, биология и химия, – добавил Андрей Трубецкой.

Многие из ребят уже определились с выбором будущей профессии и рассматривают вузы, в том числе в родной им Югре.

- Я хочу стать логопедом-дефектологом, Я очень люблю детей и хочу помочь им с речью, - поделилась планами ученица Белоярской школы № 3 Жанна Якимова.

Есть выпускники, которые рассматривают для поступления как югорские высшие учебные заведения, так и за пределами региона.

- У меня грусть от того, что покидаем школу, тем более у нас ее отстроили такую большую с новой техникой, аппаратурой, красивая. Здесь было много приятных моментов, любимых учителей, хороших друзей. Сейчас в планах успешно сдать экзамены и поступить. В нашей школе дали достаточно знаний. Пока что я выбираю между юриспруденцией и правоведением в университетах Югры или Краснодара, и родители поддерживают мой выбор, для них самое главное, чтобы я горела этим и была счастлива, – поделилась впечатлениями выпускница Белоярской школы № 3 Екатерина Кадкина.

К выпускникам, родителям и педагогам с добрым напутствием и словами благодарности со сцены обратилась директор департамента образования Сургутского района Ольга Кочурова.

- Сегодня звучит последний звонок для 566 выпускников Сургутского района. Это чуть больше, чем в прошлом году. Искренне хочу пожелать ребятам светлой дороги в новую жизнь. Дорогие выпускники, вы - те художники, которые начинают раскрашивать свою жизнь и ваша судьба сейчас зависит только от вас. Желаю вам успешной сдачи экзаменов и поступить в учебные заведения, которые вы уже выбрали. Уважаемые родители, искренне благодарю вас за то тепло и терпение, которое вы несли все 11 лет с выпускниками. Дорогие педагоги, спасибо за ваш труд, самоотверженность и преданность делу, благодаря вам наши выпускники выходят из стен школы с аттестатами, – сказала Ольга Кочурова.