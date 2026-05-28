НовостиЗвезды28 мая 2026 4:49

В городском парке Советского сыграет оркестр

Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Советского

Сегодня, 28 мая, вечером жителей городского поселка Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приглашают на бесплатный концерт оркестра в городской парк. Руководитель оркестра - заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Евгений Волков.

- Советский оркестр исполнит те самые мелодии, от которых ноги сами идут в пляс! Знакомые песни, где можно и подпеть хором, и пуститься в твист, и просто закрыть глаза от счастья… Приходите всей семьей, с друзьями и соседями! Берите хорошее настроение. остальное оркестр сделает за вас, – сообщает администрация Советского.

Концерт начнется в 19 часов. Вход на него свободный. В следующий раз концерты пройдут 4 и 11 июня в этом же месте и тоже бесплатно.