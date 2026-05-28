В Покачах приступили к I этапу обработки территорий от клещей

Фото: администрация Покачей

Сегодня, 28 мая, с 11:00 в Покачах и ближайших окрестностях будет проводиться первый этап акарицидной и ларвицидной обработок.

Специалисты опрыскают специальным ядовитым составом территории всех образовательных, культурных и спортивных учреждений, парковые зоны, детские игровые площадки, городские аллеи, Теплый берег, городское кладбище, берега водоёмов и заболоченные участки.

По этой причине горожан просят воздержаться от прогулок и не выпускать детей на указанные территории. Также не следует выгуливать собак в местах обработки.

Напомним, что с начала сезона активности клещей и по 22 мая в Югре зарегистрировано 834 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Укусы регистрировались на территории всех муниципальных образований за исключением Радужного.

Нарастающим итогом исследовано 137 экземпляров клещей. При лабораторном исследовании в 48-ми клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, 5 клещей заражены моноцитарным риккетсиями эрлихии, вызывающие моноцитарный эрлизиоз человека (МЭЧ).