Пешеход из Нефтеюганска отсудила у водителя 650 тысяч рублей за ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход произошло еще 29 июля 2025 года в Нефтеюганске. Тогда водитель китайского пикапа сбил женщину. Она получила травмы средней тяжести. Спустя почти год пострадавшая отсудила у водителя компенсацию.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, югорчанка обратилась в суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального вреда в размере 600 000 рублей, а также судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 50 000 рублей. На заседании было установлено, что водитель автомобиля JAC Т6 не пропустил пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина была сбита.

Суд признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.