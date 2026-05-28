Летняя жара и ветер с востока: погода в Югре 28 мая 2026 года

В четверг, 28 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, местами +15...+20 градусов.

В Ханты-Мансийске солнечно,без осадков. Ветер восточный 3-10 метров в секунду. Утром +20 градусов днем +25...+27 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте солнечно, без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +24...+26 градусов, вечером +17 градусов.

В Нижневартовске солнечно, без осадков. Ветер восточный 7-11 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +20...+22 градуса, вечером +15 градусов.

В Нефтеюганске утром и вечером солнечно без осадков, днем переменная облачность, слабый дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25...+26 градусов, вечером +17 градусов.

В Когалыме преимущественно солнечно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-12 метров в секунду. Утром на термометре +15 градусов, днем +19...+20 градусов, вечером +12 градусов.

В Нягани переменная облачность, днем возможен дождь. Ветер восточный 3-9 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24...+27 градусов, вечером +20 градусов.

В Мегионе солнечно, без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +22...+24 градуса, вечером +15 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-10 метров в секунду. Утром +12 градусов. Днем +15...+18 градусов. Вечером +11 градусов.

В Лангепасе солнечно, без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Утром +18 градусов. Днем +24...+25 градусов. Вечером +15 градусов.

В Лянторе солнечно, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23..+25 градусов. Вечером +17 градусов.

В Урае до полудня солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-13 метров в секунду. Утром +22 градуса. Днем +29...+30 градусов. Вечером +23 градуса.

В Белоярском переменная облачность,без осадков. Ветер восточный 4-10 метров в секунду. Сейчас +16 градусов. Днем +21...+24 градуса, вечером +16 градусов.

В Пыть-Яхе до полудня и вечером солнечно и без осадков, днем переменная облачность и дождь. Ветер восточный 4-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Югорске до полудня солнечно, после переменная облачность и слабый дождь. Ветер восточный 3-12 метров в секунду. Сейчас +22 градуса. Днем +27...+29 градусов. Вечером +22 градуса.

В Покачах ясно и без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Сейчас +15 градусов, днем +22...+23 градуса, вечером +14 градусов.

В Советском до полудня солнечно, после переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный 3-12 метров в секунду. Сейчас +22 градуса. Днем +28...+29 градусов. Вечером +22 градуса.