В Мегионе подросток на велосипеде угодил под колеса авто

В Мегионе днем 26 мая по собственной неосторожности пострадал юный велосипедист.

По данным Госавтоинспекции, в 13 часов на улице Ленина, дом 10, 14-летний подросток на велосипеде при пресечении нерегулируемого пешеходного перехода не спешился с велосипеда. Мальчик угодил под колеса автомобиля Chevrolet Aveo. В результате ДТП подросток получил травмы.

- Уважаемые родители напомните детям Правила дорожного движения, уделив особое внимание безопасному управлению двухколесным транспортом, а также дорожным ситуациям, связанным с ограниченным обзором, – напомнили в ведомстве.