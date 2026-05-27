Краснокнижный цветок нашли в лесах Кондинского района

Фото: Природнадзор Югры

Цветущий прострел желтеющий, который занесен в Красную Книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обнаружили сотрудники окружного Природнадзора в Кондинском районе. Данный вид считается малочисленным.

- 14 мая 2026 в ходе проведения лесной охраны в районе линейного объекта ВЛ 220 кВ «Луговая-Новая», сотрудники Кондинского отдела Природнадзора Югры отметили наличие цветущего цветка прострела желтеющего. Растение является краснокнижным, включено в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как редкий малочисленный вид, – говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что цветок сам по себе внешне довольно простой, но необычайно очаровательный. Он расцветает с приходом весны, а с приходом жары его лепестки опадают.

Природнадзор Югры предупреждает, что за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 тысяч рублей для граждан до 300 тысяч для организаций.