Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 10:47

Бабуля из Югры не заметила как переписала на сожителя и его дочь две квартиры

Югорчанка пошла в суд, чтобы вернуть переписанные на сожителя и его дочь квартиры
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Пенсионерка из Югры на старости лет захотела чистой любви и сошлась с мужчиной. Спустя некоторое время ее квартира в Нефтеюганска вдруг оказалась переписана на ее сожителя, а еще полквартиры в Тюмени досталось дочери сожителя. В дело вмешался сын пенсионерки.

По данным «Судов Югры», в суде пенсионерка заявляла, что никаких сделок не совершала, денег не получала и не имела намерений лишаться своего имущества и переписывать его на кого бы то ни было. СУ бабули выявлено тяжёлое заболевание головного мозга и она не может отвечать за свои поступки. Сожитель и его дочь стали требовать от бабули вернуть им 8 и 2,5 млн рублей за квартиры, но суд отказал им, ведь никаких денег старушка от них не получала.

Изучив выписки из ЕГРН, медицинские документы и показания сторон, суд признал сделки недействительными и вернул обе квартиры пенсионерке.