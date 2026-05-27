Бабуля из Югры не заметила как переписала на сожителя и его дочь две квартиры

Пенсионерка из Югры на старости лет захотела чистой любви и сошлась с мужчиной. Спустя некоторое время ее квартира в Нефтеюганска вдруг оказалась переписана на ее сожителя, а еще полквартиры в Тюмени досталось дочери сожителя. В дело вмешался сын пенсионерки.

По данным «Судов Югры», в суде пенсионерка заявляла, что никаких сделок не совершала, денег не получала и не имела намерений лишаться своего имущества и переписывать его на кого бы то ни было. СУ бабули выявлено тяжёлое заболевание головного мозга и она не может отвечать за свои поступки. Сожитель и его дочь стали требовать от бабули вернуть им 8 и 2,5 млн рублей за квартиры, но суд отказал им, ведь никаких денег старушка от них не получала.

Изучив выписки из ЕГРН, медицинские документы и показания сторон, суд признал сделки недействительными и вернул обе квартиры пенсионерке.