С 29 мая в Югорске вводят особый противопожарный режим

С пятницы, 29 мая, в Югорске вводится особый противопожарный режим. Решение об этом принято администрацией города.

Особый противопожарный режим будет действовать на территории Югорска до особого распоряжения. Меры принята ради сохранение жизни и имущества граждан, а также направлена на защиту лесов от ландшафтных пожаров.

С этого дня в городе запрещается запускать пиротехнические изделия и применять источники открытого огня, нельзя посещать лес, разводить костры и сжигать мусор на приусадебных участках, а также проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

При задымлении, запахе гари или любых других признаках горения сразу же звоните по телефону 112.