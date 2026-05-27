Житель Югры после гибели отца на СВО пошел устанавливать отцовство

Взрослый житель Югры жил многие годы и не даже не думал устанавливать родственные связи с отцом официально, пока его биологический отец не погиб на СВО. Как только мужчины не стало, югорчанин ради получения миллионов обратился в суд и выиграл его.

По данным «Судов Югры», Ханты-Мансийским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску инвалида II группы к департаменту социального развития ХМАО-Югры, Агентству социального благополучия населения, а также отделу социального обеспечения и опеки по городу Югорску и Советскому району о признании права на социальную выплату в связи с гибелью отца при исполнении воинского долга.

Истец указал, что является единственным членом семьи и единственным наследником погибшего. Отцовство в отношении истца было установлено решением суда в марте 2025 года, но в феврале 2024 года за выплатой обратилась сестра погибшего и получила 3 000 000 рублей. В июле 2025 года сын, который вовсе и не сын, тоже обратился в Агентство социального благополучия населения с заявлением о предоставлении той же выплаты и получил отказ, ведь на момент гибели военнослужащего его отцовство в отношении истца не было установлено, а выплату уже получили другие члены семьи.

В итоге суд признал за истцом право на получение денежной выплаты из Агентства социального благополучия населения.