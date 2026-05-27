Молодой отец из Ханты-Мансийска получил 10 суток ареста за долги по алиментам

Житель Ханты-Мансийска по суду был обязан выплачивать 1/4 от всех доходов на содержание своей маленькой двухлетней дочери. Однако, в 2026 году у 25-летнего отца возникли финансовые трудности и он накопил 106 тысяч рублей долга перед своим ребенком.

- В связи с тем, что родитель в течение четырёх месяцев не выплачивал алименты, судебным приставом-исполнителем в отношении него составлен административный протокол, который был передан для рассмотрения в суд. Суд вынес решение о назначении должнику наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток, – сообщает УФССП по ХМАО-Югре.

Мужчина уже отбыл наказание в изоляторе временного содержания. В случае дальнейшей невыплаты алиментов горе-отец будет привлечён к уголовной ответственности.