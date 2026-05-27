В Югре горят леса на площади более 500 га

С начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано уже 18 лесных пожаров Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на утро 27 мая действуют три лесных пожара общей площадью 564 гектара. Два самых крупных 301 и 194 га находятся в Кондинском районе, один - в Урае 69 га. Все они низовые. Об этом сообщает ИАС «Лесные пожары».

По данным авиалесоохраны Югры в тушении задействованы 58 человек. К устранению возгорания привлекли вертолёт с водосливным устройством, а также самолёт и вертолёт для доставки пожарных.

С начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано уже 18 лесных пожаров общей площадью 342,11 гектара и 19 ландшафтных пожаров площадью 1342,26 гектара. Сегодня в регионе установилась жаркая и сухая погода, что также усугубляет ситуацию.