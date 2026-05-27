Мошенники украли у родителей погибшего на СВО бойца из Югры 1,4 млн рублей

Родители погибшего в зоне проведения специальной военной операции бойца из Сургутского района попались на уловку мошенников и самостоятельно перевели им более 1,4 млн рублей, полученных за гибель сына. После необдуманного поступка они заявили в полицию.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, каждый из родителей была получил часть выплат в размере чуть более 700 тысяч рублей. Вскоре 58-летнему мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он заявил о необходимости явки для «разбирательства по пенсионным отчислениям» и настойчиво запрашивал коды, поступавшие в СМС-сообщениях на телефон отца. Мужчина перевёл все деньги со своего счёта на счёт жены, а затем они сняли всю сумму.

Причем супруги заранее связались с банком, чтобы согласовать выдачу крупной суммы наличных и менеджер банка несколько раз уточнила цель операции. Она также неоднократно предупреждала клиентов о возможных рисках дистанционного мошенничества. Однако родители бойца заверили сотрудника, что снимают деньги для покупки автомобиля. Получив деньги, упрямая семейка потопала в торговый центр, где через банкоматы внесли деньги на указанные мошенниками счета. Они сделали шесть переводов на сумму 1 млн 450 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.