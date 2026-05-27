Чиновница из Пять-Яха через суд восстановилась в должности

Пыть-Яхский городской суд восстановил в должности начальника отдела по культуре и искусству администрации Пыть-Яха и обязал мэрию выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», бывшая чиновница обратилась с иском в суд о защите трудовых прав. Он уверяла, что ее заявление об увольнении было написано не по собственному желанию. Она написала его под постоянным давлением со стороны работодателя. Поэтому в иске она просила признать незаконным распоряжение администрации Пыть-Яха о прекращении трудового договора, восстановить ее на работе, аннулировать запись об увольнении, а также взыскать заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Мэрия заявленные требования не признала. Суд констатировал фактически допущенную работодателем дискриминацию и признал правомерным требование истца о незаконности увольнения. Женщину восстановят в должности, выплатят ей заработную плату за все месяцы и еще заплатят 80 тысяч компенсации морального вреда.