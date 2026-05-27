Сбитая мотоциклистом в Нефтеюганске девочка находится в реанимации тяжелом состоянии

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В полиции ХМАО-Югры рассказали о состоянии ребенка, которого накануне в Нефтеюганске сбил бесправник на мотоцикле. У 11-летней девочки крайне тяжелое состояние. Она находится в реанимации в областной клинической больницы имени Яцкив. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, ДТП произошло 26 мая в 19:05 по улице Нефтяников. Не имеющий прав водитель мотоцикла сбил ребенка 2014 года рождения, которая переходила улицу в неположенном месте. Ребенка увезли в больницу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.