В ХМАО осудят 10 членов ОПГ, которые помогали мигрантам незаконно легализоваться в России

Скрин с видео СУ СК по ХМАО-Югре

СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершил расследование уголовных дел в отношении четырёх участников ОПГ, которые незаконно легализовали нахождение иностранцев в России. Участников банды обвиняют в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, превышении должностных полномочий, получении взятки за незаконные действия и в коммерческом подкупе.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, житель Ханты-Мансийска вместе с женой организовал банду, участники которой в 2022–2024 годах за деньги обеспечивали незаконное пребывание мигрантов в России. Они изготавливали и предоставляли в профильные органы документы с недостоверными сведениями о трудоустройстве и месте пребывания мигрантов. Также ими была организована деятельность языкового центра, в котором проводились фиктивные экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства с последующей выдачей сертификатов, необходимых для получения трудовых патентов.

Уголовные дела в отношении четырех участников преступного сообщества, которые признали вину и сотрудничали со следователями,, выделены в отдельные производства. В отношении преподавателя языкового центра, проводившей фиктивные экзамены за взятки, а также участника группы, подыскивавшего мигрантов и сопровождавшего их при оформлении документов и прохождении медицинских комиссий, уголовные дела закрыты.

Перед судом также предстанут директор частной медклиники и житель Ханты-Мансийска за оформление и выдачу медзаключений без фактического обследования. Уголовные дела в отношении указанных лиц направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении остальных восьми фигурантов, включая организаторов преступного сообщества, находится на завершающей стадии.