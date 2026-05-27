Из Берёзово в Теги 28 мая отправится теплоход «Линда»

Администрация Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предупреждает жителей о том, что 28 мая теплоход совершит рейс из Берёзово в Теги.

- Друзья, сообщаем вам, что 28 мая будет выполняться рейс т/х «Линда» по маршруту «Березово — Теги — Березово». Отправление из Березово в 10:00. Отправление из села Теги в 12:00, – говорится в сообщении.

Напомним, в этом году речная навигация в Югре началась ранее обычного – в конце апреля. Всего в регионе доступно 27 маршрутов, ещё 7 направлений на территории ЯНАО начнут обслуживать с 1 июня. Общая протяжённость водных маршрутов составляет 4,6 тысячи километров.