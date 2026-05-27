В Сургуте «Эшелон Победы» собрал более 11 тысяч человек

Фото: СвЖД

18 мая 2026 года на станции Сургута прибыл военно-исторический ретропоезд «Эшелон Победы». Его посетили больше 11 тысяч человек. Сургутяне и гости города осматривали уникальный подвижной состав: вагон-санпропускник, аптеку-перевязочную, полевую кухню, хлебопекарню и открытые платформы с исторической военной техникой. В 2025 году поезд-музей посетили более 25 тысяч человек. Также ретропоезд посетил Нижневартовск и Когалым. Позднее уникальный состав сделал остановку в Нижневартовске.

Легендарный ретропоезд с 1 по 22 мая объехал 5 регионов и сделал остановки в 24 городах Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО – Югры и ЯНАО. Его посетили более 110 тысяч человек. Больше всего посетителей было вновь в Сургуте. 7,5 тысяч пришли в Екатеринбурге, по 6 тысяч человек – в Нижнем Тагиле и Тобольске. Впервые ретросостав доехал до северного города Губкинский: там его посетили более 4 тысяч человек.