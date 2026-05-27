НовостиПроисшествия27 мая 2026 6:40

Житель поселка Талинка лишился лодки и мотора за незаконную рыбалку

Нина БАРИНОВА
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО-Югры пресекли в Октябрьском районе факт незаконной рыбалки. Они обнаружили автомобиль с лодочным прицепом на берегу протоки Ендырская вблизи посёлка Каменное. Владельцем оказался 63 летний житель посёлка Талинка, который сетью незаконно ловил рыбу.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, у рыбака обнаружили выловленных 28 язей, 3 леща и 1 нельму. Оказалось, что рыбак без разрешительных документов запрещённой сетью в период нереста рыбачил. Он нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на 52 622 рубля. Были изъяты рыба, сеть, лодка и мотор. Рыбак признал свою вину и возместил причинённый ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».