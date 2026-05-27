В Югре за сутки сгорели три дачи, четыре бани и дом

Смена пожарных Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в минувшие сутки выдалась по-настоящему горячей. Сгорели три дачи, четыре бани и один дом. Основными причинами возгораний стали проблемы с электрооборудованием.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 05:33 в Сургутском районе загорелась баня в СОТ «Победит-1». Постройка площадью 36 квадратных метров сгорела, крыша обрушилась на 25 квадратных метрах. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В 14:10 в СОНТ «Автомобилист» в Нижневартовске сгорел дачный дом на площади 20 квадратных метров и баня на площади 12 квадратных метров. Причина возгорания - недостаток конструкции электрооборудования.

Из-за неисправности печи и дымоходов в Урае сгорели две бани на соседних участках. Одна повреждена на площади 40 квадратных метров, у второй выгорел чердак на площади 16 квадратных метров.

В Нефтеюганске на площади 50 квадратных метров сгорел жилой дом. Причина возгорания не установлена. В Сургуте полностью сгорел дачный дом с мансардой и пристроями. Причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по автономному округу реагировали на 15 техногенных пожаров.