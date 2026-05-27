В дорожный сезон 2026 года в Югре отремонтируют 60,3 км трасс и искусственных сооружений на них

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовал дорожно-строительный сезон. В планах подрядчиков сдать 60,3 км трасс и искусственных сооружений на них.

Так, в Нижневартовском районе завершат капитальный ремонт участка дороги Нижневартовск – Радужный длиной 6,2 км. Она будет расширена до четырех полос. Будет завершено обновление 20,8 км трассы Нягань – Приобье и ремонт 11,6 км дороги по направлению Стрежевой – Нижневартовск.

В Сургуте обновят более километра проезжей части и два километра тротуаров на улице Электротехнической. Также отремонтируют Тюменский тракт, бульвар Свободы, Профсоюзов и завершат работы на проспекте Ленина, заменят асфальт на улицах Геологической и Гагарина.

В Нижневартовске отремонтируют дорогу на улице Северной и начнут капитальный ремонт путепровода на Восточном объезде и заменят асфальт на улице Героев Самотлора.

В Ханты-Мансийске отремонтируют 7,1 км дорог. Капитальный ремонт проведут на Иртышской, Ермака и Центральной. Заменят асфальт на улицах Ледовой, Мира, Шевченко, Солнечной, Посадской, Рябиновой.