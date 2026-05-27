Жителя Нефтеюганска задержали за серию краж из сетевых магазинов

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступили заявления от представителей сетевых магазинов цифровой и бытовой техники, а также косметики и парфюмерии о кражах. Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 29-летний житель Сургута.

По данным УМВД по ХМАО-Югры, приходил в различные магазины, брал понравившийся товар и уходил с ним без оплаты. Сургутянин украл два дорогих фена, три ноутбука, два смартфона и другую цифровую технику, а также парфюмерную продукцию на сумму более 860 тысячи рублей.

Похищенное воришка успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды. По восьми эпизодам возбуждены уголовные по статье «Кража». Ему грозит срок до 2 лет лишения свободы.