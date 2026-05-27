Жительницу Сургута оштрафовали за лай собак в квартире многоэтажки

Фото: Суды Югры

Сургутский городской суд оштрафовал на 1000 рублей жительницу Сургута за лай ее собак в квартире многоквартирного дома. На шум пожаловались соседи.

По данным «Судов Югры», в феврале 2026 года с 19 часов до полуночи соседи страдали от громкого лая и визга принадлежащих ей собак. Постановлением административной комиссии Сургута женщина признана виновной. Хозяйка собак не согласилась с решением администрации, просила его отменить. Она заявила, что собаки не лаяли в это время, она находилась в больнице, а дома оставался ее сын. Конфликт с соседями у нее давно и именно поэтому они пожаловались будто собаки лаяли, при этом участковым не проведена проверка сообщения соседей.

Суд установил, что указанные доводы сургутянки не подтверждены и опровергаются соседями, оснований не доверять которым не установлено. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Решение суда не вступило в законную силу, поскольку сургутянкой вновь подана жалоба.