В Нефтеюганске бесправник на мотоцикле сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 11-летняя девочка, произошло 26 мая в Нефтеюганске.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 19:05 22-летний бесправник на мотоцикле Voxan сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. При этом пешеходный переход располагался рядом. Девочка получила травмы.

Ведомство предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении ПДД и внимательности на дороге.

- Водители, помните, что у детей начались каникулы и многие из них гуляют на улице без контроля взрослых, что, безусловно, повышает риск происшествия на дороге, – добавили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 7 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 5 детей. Задержано 13 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 38 водителей.