27 мая 2026 4:58

В Нягани из-за грозы произошел пожар в частном доме

Нина БАРИНОВА
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Грозовой разряд стал причиной пожара в частном секторе в Нягани. В итоге дотла сгорела надворная постройка и пострадала обшивка дома.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 26 мая в 19:19. Пожар случился из-за грозовых разрядов. Повреждена надворная постройка на площади 75 квадратных метров, сайдинг жилого дома на площади 15 квадратных метров и внутренняя отделка жилого вагона на площади 10 квадратных метров.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по автономному округу реагировали на 15 техногенных пожаров. Добавим, что в Югре в настоящее время действуют несколько лесных пожаров, причиной которых тоже стали грозы.