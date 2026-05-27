Житель Урая принес в ИВС приятелю сумку с продуктами и наркотиками и сам стал уголовником

Урайский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя 1987 года рождения. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное в административном здании.

По данным «Судов Югры», летом 2024 года югорчанин пришел в ИВС, где заполнил заявление на передачу посылки для приятеля, содержащегося под стражей в указанном ИВС. Он отдал сотрудникам полиции пакеты и сумки с продуктами и предметами первой необходимости. Внутри посылки неразумный югорчанин спрятал сверток с крупной партией наркотиков. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.