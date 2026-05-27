27 мая 2026 4:31

Суд Нижневартовска оштрафовал вартовчанку на 100 тысяч рублей за прописку россиян

Нина БАРИНОВА
Фото: Наталья Калганова

Жительница Нижневартовска прописала в своей квартире россиян и стала уголовницей. На женщину завели дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении». Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении вартовчанки и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», в суде установили, что женщина фиктивно прописала в своей квартире россиян. Жили они в другом месте, а регистрация им была нужна для получения льгот. Вартовчанка согласилась с предъявленным обвинением, признала свою вину и раскаялась. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 тысяч рублей.