Суд Нижневартовска оштрафовал вартовчанку на 100 тысяч рублей за прописку россиян

Жительница Нижневартовска прописала в своей квартире россиян и стала уголовницей. На женщину завели дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении». Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении вартовчанки и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», в суде установили, что женщина фиктивно прописала в своей квартире россиян. Жили они в другом месте, а регистрация им была нужна для получения льгот. Вартовчанка согласилась с предъявленным обвинением, признала свою вину и раскаялась.