Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 4:18

В Сургуте загорелся белый Range Rover

Белый Range Rover загорелся в Сургуте
Нина БАРИНОВА
Фото: МЧС ХМАО-Югре

Фото: МЧС ХМАО-Югре

Водитель белого Range Rover Sport ехал по улице Сергея Безверхова в Сургуте днем 26 мая. Примерно в два часа дня из под капота дорогого авто повалил дым. Водитель выскочил из авто и попытался сбить пламя огнетушителем, но ему это не удавалось. На помощь мужчине пришли огнеборцы.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, прибыв на место, спасатели обнаружили, что из-под капота автомобиля идет густой черный дым. Они за три минуты потушили огонь. В результате возгорания поврежден двигательный отсек на площади 0,5 квадратных метров. Двигатель полностью выгорел. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Фото: МЧС ХМАО-Югре

Фото: МЧС ХМАО-Югре

Водитель поблагодарил пожарных за проявленные профессионализм, быстроту реагирования и слаженную работу, позволившую минимизировать ущерб.

Всего в тушении принимали участие 1 единица спецтехники и 5 сотрудников МЧС России.