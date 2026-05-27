В Сургуте загорелся белый Range Rover

Фото: МЧС ХМАО-Югре

Водитель белого Range Rover Sport ехал по улице Сергея Безверхова в Сургуте днем 26 мая. Примерно в два часа дня из под капота дорогого авто повалил дым. Водитель выскочил из авто и попытался сбить пламя огнетушителем, но ему это не удавалось. На помощь мужчине пришли огнеборцы.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, прибыв на место, спасатели обнаружили, что из-под капота автомобиля идет густой черный дым. Они за три минуты потушили огонь. В результате возгорания поврежден двигательный отсек на площади 0,5 квадратных метров. Двигатель полностью выгорел. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Фото: МЧС ХМАО-Югре

Водитель поблагодарил пожарных за проявленные профессионализм, быстроту реагирования и слаженную работу, позволившую минимизировать ущерб.

Всего в тушении принимали участие 1 единица спецтехники и 5 сотрудников МЧС России.