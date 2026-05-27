В Урае до +32 градусов: погода в Югре 27 мая 2026 года

Фото: правительство Югры

Во среду, 27 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до +26...+31 градуса, местами по северо-западу до +16 градусов.

В Ханты-Мансийске утром пасмурно, до обеда солнечно, после обеда переменная облачность и слабый дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26...+29 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, южный, юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +26...+29 градусов, вечером +18 градусов.

В Нижневартовске утром солнечно, затем переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-восточный, восточный 3-7 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +24...+27 градусов, вечером +17 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27...+29 градусов, вечером +18 градусов.

В Когалыме переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер западный, северо-восточный, восточный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +20 градусов, днем +22...+24 градуса, вечером +14 градусов.

В Нягани переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 2-8 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +24...+29 градуса, вечером +20 градусов.

В Мегионе переменная облачность, после обеда слабый дождь. Ветер юго-западный, западный, северо-восточный, восточный 3-7 метров в секунду. Сейчас +25 градусов, днем +26...+29 градусов вечером +18 градусов.

В Радужном переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северный, северо-восточный, восточный 2-78метров в секунду. Утром +19 градусов. Днем +19...+21 градус. Вечером +13 градусов.

В Лангепасе до полудня солнечно, после - переменная облачность и слабый дождь. Ветер юго-западный, восточный 2-6 метров в секунду. Утром +22 градуса. Днем +27...+28 градусов. Вечером +17 градусов.

В Лянторе преимущественно солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, восточный 2-6 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +26..+28 градусов. Вечером +18 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9 метров в секунду. Утром +20 градусов. Днем +29...+32 градусов. Вечером +22 градуса.

В Белоярском переменная облачность, после обеда слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +18...+24 градуса, вечером +16 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, вечером возможен дождь. Ветер юго-западный, южный, восточный 2-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +27...+29 градусов, вечером +18 градусов.

В Югорске переменная облачность и слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный, восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +20 градусов. Днем +25...+30 градусов. Вечером +21 градус.

В Покачах утром и вечером ясно, днем переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +25...+27 градусов, вечером +17 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +19 градусов. Днем +26...+30 градусов. Вечером +21 градус.