НовостиНедвижимость26 мая 2026 10:11

В Нижневартовске ремонтируют улицу Героев Самотлора

Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Нижневартовска

С 25 мая подрядчик «Северавтодор» начал ремонт дорожного покрытия на улице Героев Самотлора в Нижневартовске. Работы ведутся от улицы Мира до улицы Нововартовской.

Сперва строители снимут верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, затем произведут ремонт покрытия, уложат новый асфальт, нанесут разметку и прочее. На время работ установлены ограничения для водителей, которые важно соблюдать и учитывать предупредительные знаки.

В «Стройкомплексе Югры» отметили, что улица Героев Самотлора - один из трех объектов масштабной дорожной кампании Нижневартовска этого сезона. Параллельно в городе стартует капремонт путепровода на Восточном объезде и улице Северной.

В целом в Югре в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» введут 60,3 км обновлённых региональных дорог.