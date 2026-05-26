Житель Пыть-Яха заплатил полмиллиона долга по алиментам, когда едва не лишился прав

Фото: УФССП России по ХМАО – Югре

Житель Пыть-Яха был обязан выплачивать на своего сына ежемесячно прожиточный минимум. Однако мужчине не спешил этого делать и у него образовался внушительный долг. Тогда в дело включились судебные приставы.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава югорчанин продолжил уклоняться от выплаты алиментов. Когда долг превысил более 455 тысяч рублей в отношении неплательщика составили протокол за неуплату средств на содержание детей.

А еще ему ограничили специальное право - управление транспортным средством. Мужчине разъяснили, что после административной ответственности последует уголовная. Тогда югорчанин тут же нашел деньги и полностью погасил долг перед своим сыном.