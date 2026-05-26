Рабочие пожалели югорчанина и пустили погреться, а он их обокрал

В марте в полицию Белоярского района с заявлением о краже обратилась женщина 1978 года рождения. Она рассказала, что работает уборщицей в подъездах многоквартирных домов. Женщина оставила верхнюю одежду в помещении теплового узла, а спустя пару часов обнаружила пропажу 6 тысяч рублей из кармана куртки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, оперативники быстро вычислили воришку. В то время как женщина убирала подъезд, рабочие чистили снег с крыши. Им помогал безработный мужчина 1980 года рождения. Он предупреждал прохожих о проводимых работах. В тот день на улице было холодно, поэтому мужчине разрешили греться в тепловом узле. Помощник рабочих зашел погреться, увидел женскую куртку на вешалке, проверил карманы и обнаружил деньги. Часть денег он потратил на покупку алкоголя, остальное вернул полиции. Ущерб женщине полностью возмещён.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».