Горе-мать из Лангепаса отправили в тюрьму за 3 млн рублей долга по алиментам

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Хлебать харчи за казенный счет отправили на пять месяцев жительницу Лангепаса, которая яро уклоняется от выплаты алиментов на сына и дочь. Мамаша накопила многомиллионный долг и платить не собирается.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, 37-летняя горе-мать ранее была привлечена к административной ответственности за неуплату средств на содержание сына и дочери. Она получила наказание в виде 30 часов обязательных работ, однако так и не отбыла его. Работать кукушка не собиралась, платить детям тоже, а долг по алиментам уже превысил 3 миллиона рублей.

В отношении мамаши в этот раз было возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии объединили в одно производство. Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.