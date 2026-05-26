В Нефтеюганске направят 140 млн рублей на ремонт школ и детских садов

Депутаты Думы Нефтеюганска посетили образовательные учреждения, которые нуждаются в ремонте. Они побывали в школе №5; мастерской школы №8; школе развития №24 и детских садах «Ивушка» и «Рябинка». На ремонт этих зданий планируют выделить 140 миллионов рублей.

По словам народного избранника Николая Соколова, на большинстве объектов требуется замена кровли, ремонт отмостков и благоустройство территории.

Большую часть средств планируют направить на ремонт детского сада «Рябинка». Зданию уже 43 года, его посещают 510 детей, в том числе малыши с особенностями развития.

Здесь надо заново асфальтировать территорию, установить 11 игровых зон, сделать спортивную площадку, установить малые архитектурные формы и клумбы, разместить автогородок и прогулочную зону с безопасным покрытием.

Окончательное решение по выделению средств депутаты примут на заседании Думы 27 мая.