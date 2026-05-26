Жительница Югорска через суд заставила снять соседей муляжи камер видеонаблюдения

Фото: Суды Югры

В Югорске соседи не смогли жить тихо-мирно и периодически устраивали скандалы. Тогда одна из сторон взяла и установила муляжи видеокамер, которые направила на дом своих оппонентов. Естественно, о том. что это муляж, соседи не предупреждали, а потому соседка отправилась в суд, чтобы заставить снять выбешивающие ее камеры.

В суде соседка заявила, что на протяжении двух лет она находилась под пристальным контролем соседей, установивших в окне своего дома на втором этаже видеокамеру, под обзор которого попадали ее окна и двор дома. Все это время женщина испытывала дискомфорт, стресс, осознавая, а на требование убрать камеры соседи не реагировали.

Югорчанка просила признать действия соседа по круглосуточному видеонаблюдению противоправными и компенсировать моральный вред, который она оценила в 250 000 рублей.

Сосед на суде заявил, что установить «муляж» видеокамеры он был вынужден, так как соседка с ним все время скандалила. Она громко стучала по его забору, пугая маленьких детей. Малыши даже отказывались выходить гулять на улицу. Кроме того, камеры являются муляжами.

Суд частично удовлетворил иск и обязал соседа демонтировать муляжи, а также взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.